Песков: выступление Путина на "давосской неделе" будет объемным и очень интересным

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Выступление президента РФ Владимира Путина на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня" 27 января будет объемным и очень интересным. Об этом журналистам рассказал во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема Давоса хорошо известна. Это новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы и так далее. Поэтому обещает быть достаточно объемным и очень интересным это выступление", - сказал представитель Кремля. "Конечно же, я не буду сейчас как-то анонсировать основные моменты", - добавил он. При этом Песков заметил, что в целом дискуссии на мероприятии будут разворачиваться вокруг того, как меняется мир в эпоху пандемии.

По словам пресс-секретаря, выступление Путина ожидается в середине дня 27 января. "Это будет завтра в середине дня, мы ориентируемся на два часа дня, на 14:00 мск", - сказал он. "Сам Давос обеспечивает этот телемост. По мере того, как мы будем сигнал получать и обрабатывать, может быть, с небольшой задержкой, мы это будем давать, практически впрямую", - добавил Песков.

В декабре 2020 года женевская штаб-квартира Всемирного экономического форума (ВЭФ) сообщила, что традиционно проходившая в Давосе ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики пройдет в 2021 году в Сингапуре с 13 по 16 мая. Организация также запланировала на 25-29 января 2021 года традиционную "давосскую неделю" в онлайн-формате. Кроме того, 6-7 апреля 2021 года ВЭФ проведет в Токио саммит на тему глобального технологического управления.