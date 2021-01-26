Кубань планирует более чем на 7% увеличить экспорт вина и шампанского в 2021 году

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют в 2021 году увеличить более чем на 7%, до 450 тыс. декалитров, поставки за рубеж вина и шампанского. Об этом ТАСС сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"В прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, кубанские предприятия сохранили зарубежные рынки сбыта винодельческой продукции - это уже 16 стран по всему миру. Объем экспорта составил почти 420 тыс. декалитров вина и шампанского. В 2021 году наша задача - укрепить сотрудничество и увеличить поставки как минимум до 450 тыс. декалитров", - сообщил губернатор, уточнив, что речь идет о поставках по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

Он добавил, что последние пять лет Краснодарский край находится на третьем месте в России по объему поставок товаров агропромышленного комплекса. По его словам, экспортируют винодельческую продукцию 14 предприятий отрасли, ведущими являются "Союз-Вино", "Абрау-Дюрсо" и "Фанагория", на их долю приходится почти 90% всей экспортной продукции. На ближнем зарубежье являются востребованными полусладкие вина кубанских производителей, в странах Европы и Китае - сухие, в страны СНГ, Эстонию и Швейцарию поставляют шампанское.

"В ближайшее время мы ожидаем, что большинство винодельческих предприятий региона будут выпускать продукцию под единым брендом "Кубанские вина". Роспатент уже рассматривает такую заявку. Это еще больше повысит узнаваемость и конкурентоспособность нашего вина и шампанского", - уточнил Кондратьев.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.