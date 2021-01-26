Госдума приняла во II чтении законопроект по налоговому контролю за ценами

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в части первой Налогового кодекса РФ (НК РФ) о совершенствовании налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения. Документ был инициирован правительством.

В частности, законопроект меняет условия признания внешнеторговых сделок контролируемыми, если предметом этих сделок являются товары, относящиеся к основным статьям экспорта РФ. Речь идет о таких товарах, как нефть, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгметаллы и драгоценные камни. При этом налоговые органы будут формировать извещения о контролируемых сделках для полноты исчисления и уплаты налогов. Налогоплательщик сможет не предоставлять касающиеся сделки документы, если они уже находятся в распоряжении налоговых органов.

Вместе с тем максимальный срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства увеличивается с 9 до 27 месяцев. Также предусмотрена оптимизация порядка уведомления налоговых органов об изменении доли участия налогоплательщика в иностранной организации. Документ предоставляет возможность формирования налоговыми органами извещения о контролируемых сделках вне рамок мероприятий налогового контроля.

Устраняется правовая неопределенность в отношении порядка исчисления суммы доходов по сделкам, когда лицо, которое получает эти доходы, не исчисляет налог на прибыль согласно Налоговому кодексу РФ.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению предусматривается, что банки по запросу налоговых органов в течение трех дней будут обязаны предоставлять копии паспортов лиц, имеющих право на получение денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на их получение, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, договор на обслуживание с использованием системы "клиент - банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента. В отношении организации или ИП копии этих документов могут быть запрошены в случаях проведения налоговой проверки, вынесения в отношении этой организации решения о взыскании налога и (или) принятия решения о приостановлении операций по счетам организации. Прописывается также порядок запроса этих копий в отношений физлиц.

Кроме того, в случаях, установленных федеральными законами, личный кабинет налогоплательщика может быть использован также налоговыми органами и лицами, получившими доступ к личному кабинету налогоплательщика, для реализации ими прав и обязанностей, установленных такими федеральными законами.

В случае принятия документ вступит в силу 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц со дня официального опубликования.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет учел просьбу представителей бизнеса отсрочить нормы по расширению перечня сделок, поскольку бизнес не успеет подготовиться к их введению. По словам Макарова, введение этих норм перенесено на 1 января 2022 года.