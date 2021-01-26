Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельска начнется в 2022 году

АРХАНГЕЛЬСК, 26 января. /ТАСС/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельск начнется в 2022 году, сообщает во вторник пресс-служба администрации Архангельской области.

"Поддержание надлежащего состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельск обеспечивается за счет постоянных ремонтов, но пришло время провести реконструкцию объекта. Министерству транспорта [региона] необходимо качественно поработать над корректировкой проектно-сметной документации, чтобы совместно с Росавиацией и предприятием "Администрация гражданских аэропортов" приступить к работам в главной воздушной гавани Архангельска уже в следующем году", - приводит пресс-служба слова председателя правительства области Алексея Алсуфьева.

В аэропорту выполнены работы по обновлению фасадов комплекса действующих зданий, выполнено благоустройство привокзальной площади и организация парковочных мест. Стоимость реконструкции аэропортового комплекса составляет 4,4 млрд рублей (за счет средств федерального бюджета).

Распоряжением правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, в который вошел проект реконструкции аэропорта Архангельска.