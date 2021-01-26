В Тверской области заработала крупнейшая в России линия по выпуску респираторов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Кимрская фабрика имени Горького" открыла в Тверской области крупнейшую в России линию по выпуску медицинских респираторов, позволяющую производить 4 млн респираторов в месяц, сообщил Минпромторг РФ. Сейчас российские предприятия способны производить до 650 тыс. штук респираторов в сутки.

В мае 2020 года компания получила на запуск нового производства льготный заем Фонда развития промышленности в размере 81 млн рублей под 1% годовых. На эти средства была закуплена автоматизированная линия по выпуску медицинских и промышленных респираторов, которая позволяет производить 180 тыс. респираторов в сутки при стандартной работе в две смены.

"Сегодня предприятия, которые выпускают респираторы, загружены в среднем на 70% - это хороший показатель. С учетом той линии, которую мы запустили на "Кимрской фабрике им. Горького", пиковые суточные мощности по производству респираторов в России превысили 650 тыс. штук. Благодаря этому формируются возможности по выходу и на новые рынки", - сказал замглавы Минпромторга Михаил Иванов.

На новой линии производят медицинские и промышленные респираторы класса защиты FFP2 и FFP3, способные защитить от бактерий, вирусов, пыли и других аллергенов с эффективностью до 98%, отмечает Минпромторг. Компания планирует поставлять респираторы в лечебные учреждения, аптечные сети и на крупные промышленные предприятия.

"Кимрская фабрика имени Горького" является ведущим предприятием России по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания. Фонд развития промышленности предоставляет российским предприятиям займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.