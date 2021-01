Биржевые индексы России продемонстрировали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продолжил торговаться в смешанной динамике. Так, к вечеру индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, до 3390,76 пункта, индекс РТС вырос на 0,77%, до 1422,95 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:12 мск снизился на 0,15%, до 75,21 руб., евро сохранил значения предыдущего дня - 91,47 руб.

Давление на рынок акций РФ оказывает неустойчивость внешних настроений. "К давлению пандемического фактора добавились и сомнения в скором принятии пакета помощи американской экономике. Согласно новым вводным, сделка может быть достигнута ориентировочно лишь через месяц. Также участники торгов проявляют сдержанность перед завтрашним заседанием ФРС США", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Несмотря на то, что прогноз экспертов по ставке остается без изменений - на уровне 0-0,25%, итоги заседания Федрезерва помогут оценить ситуацию в американской экономике и определить дальнейшие шаги регулятора.

В свою очередь котировки ближайшего фьючерса нефти Brent умеренно снижаются - на 0,22%, до $55,8 за баррель. По мнению старшего аналитика "БКС мир инвестиций" Виталия Громадина, ожидать от нефти продолжения ралли предыдущих дней не стоит из-за сохраняющейся неопределенности относительно эпидемии и внутри ОПЕК.

"Скорее, можно предположить сохранение на текущем уровне $55 за баррель для Brent с учетом оперативных решений ОПЕК+ в начале каждого месяца. Последняя встреча ОПЕК и итоговое решение не повышать добычу на фоне сохраняющихся опасений усложнения вирусной обстановки вселили в инвесторов определенную уверенность. Поэтому реализация негативных факторов, как со стороны спроса, так и предложения, до определенного момента будут вызывать сдержанные продажи на рынке", - добавил эксперт.

В лидерах роста во вторник оказались бумаги "Распадской" (+2,98%) и "Алросы" (+2,44%). Аутсайдерами торгов стали акции "Лукойла" (-2,36%). "Здесь нет корпоративных новостей, но техническая картина подтверждает развитие нисходящего торгового канала с промежуточной целью на уровне 5500 руб. Если бумага проскользнет ниже, "медведи" будут ориентироваться на 5440 руб.", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Не закончена коррекция и в бумагах TCS (-2,53%). "Покупатели ищут подходящий момент "запрыгнуть" в этот скорый поезд, но пока не находят. Акции банка могут нащупать опору возле 3050 руб., откуда покупателям будет интересно вернуться выше 3500 руб.", - добавила Бодрова.

Прогноз на среду

По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, завтра, с учетом консолидации на мировых рынках, улучшения информационного фона, преобладают шансы повышения цен российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия среды "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3340-3425 пунктов, а также 74,10-76,05 руб. и 89,95-92,50 руб. соответственно. По прогнозам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи завтра будет консолидироваться в районе 3370-3450 пунктов, курс рубля к доллару - 74,4-75,9 руб.

Инвестиционный стратег компании Александр Бахтин добавил, что этот день станет важным с точки зрения корпоративных отчетностей в США - финансовые результаты за IV квартал 2020 представят Facebook Inc., Tesla Inc., Apple Inc. Из рыночной статистики эксперт выделил данные по недельным изменениям запасов сырой нефти в Штатах от API и Минэнерго США, а также февральский индекс потребительского климата Германии (Gfk) и объемы базовых заказов на товары длительного пользования в США в декабре".