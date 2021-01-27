Singapore Airlines возобновила полеты из Сингапура в Москву

СИНГАПУР, 27 января. /ТАСС/. Авиакомпания Singapore Airlines после почти 10-месячного перерыва возобновила прямые перелеты из Сингапура в Москву. Согласно информации, размещенной на сайте перевозчика, регулярный рейс вылетел в среду из аэропорта Чанги в Домодедово.

Ранее представители компании сообщили корреспонденту ТАСС, что возобновление авиасообщения было намечено на 20 января, однако рейсы были отменены. Как ожидается, перелеты будут выполняться по воскресеньям, средам и пятницам.

Руководство Singapore Airlines с 23 марта прошлого года приостановило осуществлявшиеся пять раз в неделю перелеты по маршруту Сингапур - Москва - Стокгольм и обратно. Одновременно власти республики закрыли въезд для иностранцев за исключением обладателей долгосрочных рабочих и семейных виз. При этом постепенно правительство приступило к открытию границ для жителей ряда стран, где наблюдается стабильная ситуация вокруг распространения коронавируса.