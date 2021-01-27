На Хайнане начался 100-дневный отсчет до первой в Китае выставки потребительских товаров

ХАЙКОУ /Китай/, 27 января. /ТАСС/. Более 200 мировых брендов уже подтвердили участие в предстоящей 7-10 мая первой Китайской международной выставке потребительских товаров, которая пройдет в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщил в среду местный информационный ресурс "Наньхайван" в материале о состоявшейся 26 января церемонии по случаю начала 100-дневного отсчета до начала ЭКСПО.

Предложение об организации соответствующей выставки было включено в опубликованную 1 июня 2020 года программу построения на Хайнане свободного торгового порта. 20 сентября прошлого года ЦК КПК и Госсовет КНР официально одобрили ее проведение. Организаторами ЭКСПО выступают Министерство коммерции КНР и правительство Хайнаня. Это будет первая в Китае выставка, посвященная потребительским товарам.

Как сообщает ресурс, организационная работа по подбору экспонентов практически завершена. К настоящему времени контрактная выставочная площадь экспозиции составляет 70 тыс. кв. м - 90% от запланированного показателя. Участие в выставке уже подтвердили такие мировые бренды, как L'Oreal, Pernod Ricard, Shiseido, Fancl, Johnson & Johnson, Dell, Osborne и Blackmores.

Доля иностранных экспонентов составит порядка 80% от их общего количества на выставке, почетным гостем которой станет Швейцария. Более 10 стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция выставки будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.