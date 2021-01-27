Совфед предложил разработать конвенцию, регулирующую работу глобальных интернет-компаний

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании в среду заявление в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными интернет-компаниями, в котором предложил разработать международную конвенцию, регламентирующую их деятельность.

"Проявившаяся в последнее время угроза бесконтрольного доминирования глобальных интернет-компаний делает настоятельно необходимым начало работы над международной конвенцией, регулирующей их деятельность. Целью этой работы должна стать выработка таких общепринятых норм, которые исключат произвольные решения и поставят глобальные интернет-обмены на прочную почву международного права", - говорится в документе.

Кроме того, Совфед призывает генсекретаря ООН, генерального директора ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генсекретаря Совета Европы, председателя ОБСЕ, представителя ОБСЕ по свободе СМИ уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний "с целью предотвращения угрозы установления ими "цифровой диктатуры".

"Этот вопрос должен стать также предметом самого серьезного рассмотрения на заседаниях Генассамблеи Организации Объединенных Наций и ее профильных главных комитетов, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - отмечается в заявлении.

В документе говорится, что СФ решительно осуждает действия глобальных американских интернет-компаний, которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова в социальных сетях. "Развитие событий после президентских выборов в США показало, что американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, противоречащей принципам демократии, общепризнанному праву граждан на поиск, получение и распространение информации, а также незаконной блокировки альтернативных платформ. В условиях подчинения социальных сетей политическим целям правящих кругов Соединенных Штатов Америки возникает угроза навязывания их пользователям однобокого, предвзятого взгляда на происходящее не только в этой стране, но и во всем мире", - полагают парламентарии.

Они считают особенно опасным то, что ограничения свободы слова вводятся не в соответствии с законом, а по решению руководителей интернет-компаний, носят произвольный характер и не имеют под собой правовой основы. "Таким образом, вне рамок законодательного поля происходит ограничение доступа к информации сотен миллионов пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которые лишаются права беспрепятственно высказывать мнения, не входящие в противоречие с нормами законодательства", - говорится в заявлении.

В нем особо подчеркивается, что речь идет о монопольном контроле над глобальной Сетью со стороны интернет-компаний, представляющих США и тесно связанных с государственными структурами этой страны, "что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов".

Сенаторы считают узурпацию контроля над интернетом не вымышленной угрозой, а реальностью. "Такой контроль представляет собой могущественное оружие, которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в Соединенных Штатах Америки, но и может быть направлено против других стран, в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирования внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и исход выборов", - констатируют сенаторы.

Необходимость разработки национального законодательства

Сенаторы считают недопустимой позицию американских интернет-компаний, которые подвергают жесткой цензуре неугодные политические мнения, "не выполняя свои обязательства по борьбе с распространением недостоверной информации, в том числе активно стимулирующей российских граждан принимать участие в несанкционированных протестных акциях в условиях высокого риска заражения новой коронавирусной инфекцией". "Несмотря на то, что ложные сведения были неоднократно официально опровергнуты, руководители этих компаний целенаправленно воздерживаются от удаления или блокировки данного контента", - отмечают парламентарии.

Совет Федерации также обращает внимание законодательных органов всех государств на необходимость разработки национального законодательства "для ограничения всесилия и произвола глобальных интернет-компаний". "Нельзя допустить, чтобы единоличные решения их руководителей подменяли собой законы суверенных государств. Регулирование деятельности интернет-компаний в зоне своей юрисдикции является законным и неотъемлемым правом каждого государства по защите информационного пространства, права граждан на свободное получение и распространение информации. Для России такое регулирование наряду с развитием собственных социальных сетей и интернет-платформ является важной и необходимой частью обеспечения национального цифрового суверенитета", - говорится в заявлении.

Парламентарии выражают уверенность в том, что Всемирная сеть должна оставаться пространством свободы слова, информации, регулируемым законом, а не инструментом политики одного государства и тесно связанных с ним медийных монополий.