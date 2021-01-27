СФ одобрил закон о ратификации соглашения между кабмином РФ и Международным инвестбанком

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации соглашения между правительством РФ и Международным инвестиционным банком (МИБ) об условиях пребывания организации на территории страны.

Соглашение было подписано 11 февраля 2020 года в Москве. Согласно документу, МИБ и его сотрудникам предоставляется ряд привилегий и иммунитетов. В частности, банк, его имущество, активы, доходы, переводы, а также операции и сделки, осуществляемые в соответствии с соглашением, пользуются иммунитетом от любого налогообложения, всех ограничений и таможенных сборов.

Имущество и архивы банка обладают иммунитетами от обыска, реквизиции, конфискации и так далее. Все управляющие, директора, их заместители, должностные лица и сотрудники МИБ будут иметь иммунитет от правового преследования, иммиграционных и налоговых ограничений. Уточняется механизм подтверждения получения сотрудниками банка доходов для государственных органов и организаций на территории РФ, а также информирования налоговых и иных органов РФ о сотрудниках банка.

Помимо этого, определен регламент выдачи МИД России дипломатических паспортов сотрудникам банка - гражданам РФ.

Финансирование основной деятельности отделений и представительств МИБ в России будет осуществляться за счет его собственных средств. В то же время правительство РФ по возможности будет оказывать банку содействие в подборе подходящих служебных помещений и оборудования, необходимых для размещения представительств и отделений МИБ, а также в доступе к иным объектам и услугам материально-технического характера, необходимым для его функционирования. При этом условия, на которых это содействие будет оказываться, должны быть не менее благоприятными, чем для любых других международных организаций или дипломатических представительств на территории РФ.

О банке

МИБ - международная межгосударственная организация, учрежденная в 1970 году. Членами МИБ являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Российская Федерация, Румыния, Словакия и Чехия.

Объявленный капитал МИБ составляет €2 млрд. Россия является крупнейшим акционером банка с долей в оплаченном капитале 42,91%.

Банк специализируется на среднесрочном и долгосрочном финансировании проектов, направленных на поддержку развития экономик стран-участниц, реализация которых имеет значимый положительный социальный, экономический и экологический эффект. Банк предоставляет прямое финансирование и осуществляет кредитование в сотрудничестве с другими финансовыми институтами, а также через банки-партнеры.