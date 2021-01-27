Глава OMV: "Северный поток - 2" позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы

ТАСС, 27 января. "Северный поток - 2" позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы в условиях снижающейся собственной добычи газа в ЕС. Об этом сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на конференции European Gas Virtual.

"Так как производство газа на внутреннем рынке в Европе снижается, нам потребуются дополнительные объемы газа. Мы убеждены, что как минимум одна треть от объемов газа, которые будут требоваться Европе, будет поставляться по газопроводу "Северный поток - 2". Этот проект поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность", - сказал он.

Зеле считает, что в 2021 году спрос на газ в индустриальном секторе постепенно будет возвращаться к докризисному уровню. "Ожидается, что спрос на газ в Европе будет оставаться на стабильном уровне до 2025 года", - добавил он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.