Совкомбанк разместил первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций объемом $300 млн

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совкомбанк разместил первый в России и СНГ выпуск еврооблигаций объемом $300 млн на четыре года, соответствующий принципам социальных еврооблигаций ICMA (Международная ассоциация рынков капитала). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Полученные средства банк направит на финансирование портфеля карты рассрочки "Халва", который был классифицирован агентством Sustainalytics как социальный проект.

В Совкомбанке отмечают высокий спрос на облигации, достигающий на пике $900 млн, а также итоговый купон, который оказался самым низким среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России и СНГ - 3,4% годовых. 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС, Юго-Восточной Азии и ОАЭ.

"Большой спрос на первый выпуск еврооблигаций Совкомбанка, как и рекордно низкая итоговая ставка купона по ним, подтверждает высокий уровень доверия как иностранных, так и российских инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими социальной значимости нашего ключевого розничного продукта - карты рассрочки "Халва", - комментирует председатель правления банка Дмитрий Гусев, слова которого приводятся в сообщении.

Организаторами выпуска выступили 11 банков: J.P. Morgan, HSBC, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, "Ренессанс капитал", Sberbank CIB, Sova Capital, UniCredit, "ВТБ капитал" и сам Совкомбанк. Юридическое оформление сделки - Latham & Watkins и Baker McKenzie.