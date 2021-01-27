Дума приняла в I чтении законопроект о беззаявительном назначении пенсий по инвалидности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности.

Согласно документу, после внесения информации в федеральный реестр инвалидов она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение пяти рабочих дней ее будут рассматривать и затем извещать человека о том, что ему назначена пенсия.

"Законопроект о беззаявительном порядке пенсий по инвалидности избавляет людей с ограниченными возможностями от необходимости ходить по инстанциям. Пенсионный фонд сам запросит информацию из соответствующих реестров и оформит пенсию", - пояснил журналистам один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Инициатива также обязывает Пенсионный фонд раз в три года информировать людей о предполагаемом размере пенсии с 45 лет. Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсии. "Наш законопроект также избавляет людей от необходимости лично подписывать согласие на увеличение пенсии. Мы предложили считать по умолчанию, что человек согласен на повышение размера пенсии. Приезжать и отдельно подписывать бумаги на этот счет больше не потребуется. Это предложение было озвучено на первом социальном онлайн-форуме "Единой России", который прошел в декабре прошлого года с участием президента Владимира Путина", - отметил парламентарий.

Законопроект был внесен в Госдуму 15 декабря группой депутатов и сенаторов от "Единой России". В их числе первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель думской фракции Сергей Неверов.