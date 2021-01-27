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Пандемия COVID-19

Reuters: AstraZeneca отменила консультации с ЕК по проблеме срыва поставок вакцины

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Конфликт между Еврокомиссией и компанией AstraZeneca вокруг срыва графика поставок вакцины от коронавируса в ЕС вышел на новый уровень - представители компании отказались в среду проводить экстренные консультации с Еврокомиссией, которая требует в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Еврокомиссии.

"Представители AstraZeneca отказались от встречи с Еврокомиссией по [вопросу] поставкок вакцин, встреча отменена. ЕС продолжает требовать от компании объяснений своего объявления о сокращении поставок в ЕС в первом квартале (на 60% - прим. ТАСС)", - отмечает агентство.

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Пандемия COVID-19
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