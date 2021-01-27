Госдума одобрила в I чтении запрет на восстановление лицензий на недра

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О недрах", предусматривающие запрет восстанавливать лицензии на недра, право пользования которыми было прекращено. Документ был разработан Минприроды и внесен правительством РФ.

Действующая редакция закона допускает возможность восстановления только тех лицензий, по которым право пользования недрами приостановлено или ограничено. Арбитражные суды же иногда восстанавливают и те лицензии, право пользования недрами по которым прекращено, в том числе досрочно, отмечают в правительстве. "Такой подход к толкованию указанной нормы закона делает фактически невозможным повторное лицензирование объектов, по которым ранее право пользования недрами было прекращено, поскольку действие лицензий в любой момент может быть восстановлено", - говорится в пояснительной записке.

В судебной практике имеют место случаи обжалования решений органов, выдавших лицензии на пользование недрами, о досрочном прекращении права пользования недрами (с 2018 года 64 судебных дел), а также об отказах во внесении изменений в такие лицензии, в части продления срока их действия (с 2018 года 16 судебных дел).

Законопроектом предусматривается установление запрета на восстановление: права пользования недрами в случае его прекращения, в том числе досрочного, и срока пользования участком недр (срока действия лицензии), право пользования которым в установленном порядке прекращено, в том числе досрочно.

При этом устанавливается единственное обстоятельство, при наличии которого возможно восстановление лицензии на пользование недрами, - в случае признания решения о прекращении права пользования недрами, в том числе досрочном, незаконным.

При прекращении права пользовании недрами, в том числе досрочном, права и обязанности пользователя недр прекращаются со дня внесения записи о прекращении права пользования недрами в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами (за исключением обязанностей по проведению работ по ликвидации или консервации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, и рекультивации земель, а также по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на горных выработках и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, и на прилегающих к ним территориях в соответствии законодательством о создании и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей).