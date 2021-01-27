СМИ: TikTok сократил сотрудников в Индии и уходит из страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 января. /ТАСС/. Китайская компания ByteDance и принадлежащая ей соцсеть TikTok направили 2 тыс. своих сотрудников в Индии уведомление о сокращении штатов в связи с бессрочным запретом индийских властей на деятельность в стране.

"Первоначально мы надеялись, что трудности с нашей работой в Индии окажутся временным, но сейчас оказалось, что это не так. В связи с запретом на деятельность ByteDance и ТikTok мы не можем сохранять прежний состав сотрудников", - говорится в уведомлении компании, опубликованном в среду газетой The Times of India.

"Мы не знаем, когда вернемся в Индию", - подчеркнула ByteDance.

В 2019 году ByteDance планировала вложить $1 млрд в финансирование своей деятельности в Индии. Однако в 2020 году правительство Индии временно заблокировало услуги TikTok и еще 100 разработанных в Китае приложений в индийском интернет-пространстве, а на прошлой неделе ввело на 59 из них бессрочный запрет. Помимо TikTok, эта мера коснулась приложений Baidu, WeChat, поисковика Baidu Search, соцсети Weibo и других.

"Действия в отношении китайских приложений были предприняты на основе индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку, - заявило Министерство электроники и цифровых технологий Индии. - Причиной для запрета также послужило недовольство реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений".

Полный запрет был введен в ответ на множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей рядом китайских мобильных приложений на операционных системах Android и iOS, разъяснило ведомство. По данным министерства, некоторые китайские программы собирали персональную информацию о владельцах устройств, а затем передавали ее на серверы, расположенные за пределами Индии.

Реакция Китая

Запрет Индией ряда китайских мобильных приложений является нарушением недискриминационных принципов ВТО и серьезно подрывает законные права и интересы китайских компаний, заявил в среду советник посольства КНР в Индии Цзи Жун, его слова опубликованы на сайте дипмиссии.

"С прошлого года индийская сторона неоднократно использовала соображения национальной безопасности в качестве предлога для запрета некоторых разработанных в Китае мобильных приложений. Эти шаги в нарушение недискриминационных принципов ВТО и принципов справедливой конкуренции рыночной экономики серьезно подрывают законные права и интересы китайских компаний", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что правительство КНР всегда требует от китайских компаний придерживаться международных и местных законов при ведении бизнеса за рубежом.

"Правительство Индии обязано следовать правилам и рыночным принципам ВТО и защищать законные права и интересы международных инвесторов, включая китайские компании. Китайско-индийское торгово-экономическое сотрудничество носит взаимовыгодный характер. Мы призываем индийскую сторону немедленно исправить свои дискриминационные меры и не допустить нанесения дальнейшего ущерба двустороннему сотрудничеству", - сказал представитель посольства Китая.

Запрет китайских приложений в Индии введен на фоне военной напряженности между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе, где в начале мая прошлого года произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В середине июня в районе реки Галван в этом регионе столкновения между военнослужащими Индии и КНР произошли снова. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, при этом в ходе стычек не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждала, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.