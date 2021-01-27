В ЕК заявили, что ЕС не будет запрещать вывоз вакцины от коронавируса со своей территории

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) к пятнице создаст механизм мониторинга экспорта произведенных на территории ЕС вакцин от коронавируса в третьи страны, но не намерена запрещать их вывоз. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя ЕК Дубравка Шуица.

"Это не блокирование экспорта, никто ничего блокировать не будет, мы только хотим транспарентности и ясности, кто какие вакцины и куда поставляет из Евросоюза. Мы рассчитываем создать это к пятнице. Не будет никаких запретов, мы хотим только полной прозрачности со стороны производителей вакцины в Европе", - сказала она.

Идею создания механизма контроля за вывозом из ЕС препаратов от коронавируса ЕК обнародовала во вторник, когда уже третий западный производитель вакцин - британско-шведская компания AstraZeneca - объявил о сокращении своих поставок странам сообщества на 60% от предзаказанных объемов.

В настоящее время в Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины американской фирмы Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС, а также с аналогичным упреждающим объявлением компании AstraZeneca, сертификация препарата которой ожидается 29 января.

В связи с этим ряд государств ЕС уже был вынужден пересмотреть свои национальные планы вакцинации. Из большинства столиц государств сообщества раздается острая критика в адрес ЕК, которая от имени всего Евросоюза подписала контракты на предзаказ вакцин от западных поставщиков. Брюссель, руководствуясь принципами европейской солидарности и справедливого распределения вакцин в ЕС, также фактически запретил государствам - членам сообщества вести с этими компаниями параллельные переговоры.