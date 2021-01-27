ОЭЗ "Узловая" под Тулой станет площадкой для размещения центра "Композитная долина"

ТУЛА, 27 января. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Композитная долина", постановление о создании которой подписал премьер-министр Михаил Мишустин, будет базироваться на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" в Тульской области. Проект планируется реализовать в течение трех лет, сообщил журналистам в среду министр промышленности и науки региона Андрей Платов.

"С точки зрения локации планируется размещение ИНТЦ в особой экономической зоне "Узловая". Проект планируется реализовать за три года, и это будет не только инфраструктура, мы говорим и о той привлекаемой научной школе, которая будет развиваться на базе Тульского государственного университета. Это будет большая инфраструктура - научно-технологические полигоны, испытательные лаборатории, лаборатории сертификации", - сказал Платов.

Координировать реализацию проекта создания "Композитной долины" будет Корпорация развития Тульской области. "На базе Корпорации развития Тульской области существует отдельное подразделение, которое этим проектом занимается, инициирует работы в рамках дорожной карты", - отметил глава министерства.

Премьер-министр Михаил Мишустин 21 января подписал постановление о создании в Тульской области ИНТЦ "Композитная долина". Генеральным директором фонда "Инновационный научно-технический центр "Композитная долина" назначен Дмитрий Бочкарев, занимавший ранее должность старшего вице-президента "Промышленно-металлургического холдинга" (ООО УК "ПМХ").

"Композитная долина" будет располагаться на территории площадью 29 га. В числе основных видов деятельности центра - разработка и создание многофункциональных материалов, химических компонентов и технологии их производства, конструирование и производство изделий из композиционных материалов. Заинтересованность в участии в проекте ИНТЦ подтвердили 39 компаний, среди которых структуры Росатома, "Газпром нефть", Объединенная авиастроительная корпорация (ПОА "ОАК").

ОЭЗ "Узловая" площадью 471 га создали в 2016 году, она находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автодороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона - Тулой и Новомосковском. На территории ОЭЗ работают 13 резидентов, создано более 1,2 тыс. рабочих мест.