Госдума одобрила в I чтении вывод религиозных организаций из-под антиотмывочных норм

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень лиц, на которых не распространяются требования закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за счет религиозных организаций. Документ был инициирован правительством РФ.

Вывести из-под действия антиотмывочных норм предлагается юридических лиц, производящих или реализующих предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, "в связи с низкими рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения", говорится в сопроводительных материалах к документу.

Кроме того, в связи с тем, что зачастую критерии бенефициарного владения неприменимы к религиозным организациям, в законопроекте "предполагается исключить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев таких религиозных организаций и юрлиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации", отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает освобождение религиозных организаций, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.