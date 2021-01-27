Минфин предложил продлить до 30 июня 2021 года эксперимент по прослеживаемости товаров

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил и направил на рассмотрение в правительство проект постановления, предусматривающий продление до 30 июня 2021 года эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

Отмечается, что эксперимент должен был завершиться в конце 2020 года. "Предложение о продлении его сроков связано с необходимостью обеспечения достаточного времени для подготовки бизнес-сообщества и уполномоченных ведомств к введению в эксплуатацию национальной системы прослеживаемости товаров, а также для доработки программного обеспечения системы в соответствии с законодательными изменениями, вступающими в силу с 1 июля 2021 года", - говорится в материалах.

Механизм прослеживаемости

Как отмечают в Минфине, в основе механизма прослеживаемости лежит документальный учет товаров путем создания в каждой из стран ЕАЭС национальной системы, которая в перспективе будет выполнять роль национального сегмента системы прослеживаемости товаров, создаваемой в рамках ЕАЭС, и обеспечивать полный контроль за движением продукции от ее ввоза на единую таможенную территорию Союза до реализации в рознице. При этом, по данным Минфина, речь идет не о прослеживаемости с применением различных способов маркировки товаров, а лишь о прослеживаемости движения.

Конкретный перечень продукции, подлежащей прослеживаемости, утверждается отдельным решением Совета ЕЭК, подчеркивают в министерстве. Эксперимент проводится с целью апробации механизмов прослеживаемости для борьбы с контрафактом, стандартизации и унификации процедур учета их оборота на территории РФ, отметили в Минфине.

Согласно материалам Минфина, участие представителей предпринимательского сообщества в эксперименте носит добровольный характер.

Отмечается, что в ходе эксперимента определен общий порядок функционирования механизма прослеживаемости и проведена оценка нормативной базы. "В настоящее время в ходе эксперимента проведена оценка нормативно-правовой базы, а также определены: общий порядок функционирования механизма прослеживаемости; порядок определения продукции для включения в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости; требования к структуре и формату регистрационного номера партии товара; требования к структуре и формату информации, передаваемой в НСП (Национальную систему прослеживаемости, - прим. ТАСС).

Кроме того, в рамках реализации механизма прослеживаемости проведен комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение информационного взаимодействия Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов с НСП", - говорится в материалах.