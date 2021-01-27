Посол РФ: Москва и Минск продолжают обсуждать расширение транспортного сообщения

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обсуждают возможности дальнейшего расширения транспортного сообщения между двумя странами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации. Об этом заявил журналистам в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Думаю, что в ближайшие буквально несколько дней мы увидим подтверждение новых этапов партнерского, предметного экономического сотрудничества в рамках развития транспортной инфраструктуры, более внимательного отношения к запросу двух министерств транспорта, к тому, чтобы мы с учетом эпидобстановки расширяли возможность транспортного сообщения", - отметил глава российского диппредставительства.

Он напомнил, что эта тема обсуждалась в Москве во вторник во время переговоров глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко. "Повестка очень плотная, содержательная, конкретная. Сторонами подтверждено внимание к экономической интеграционной работе, желание вернуться и оценить потенциалы, сделать многое, чтобы реализовать потенциал союзного договора", - сказал Мезенцев.

Посол также отметил важность детального обсуждения вопросов, связанных с формированием единой промышленной политики, агрополитики, по сближению подходов в формировании налогового режима, взаимодействия таможенных служб. "То, что в декабре уже были заключены все контракты на поставку нефти, то, что российская сторона подтвердила практически прежнюю цену на газ (для Белоруссии на 2021 год - прим. ТАСС), и это все состоялось в плановом последовательном порядке, тоже важно", - заявил Мезенцев.

Россия и Белоруссия в скором времени подпишут соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах, заявил Мезенцев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы ожидаем в ближайшее время. Министерства транспорта работают в очень плотном режиме, и, как говорят дипломаты, в атмосфере взаимопонимания, открытости и товарищества", - отметил дипломат.

Ранее глава кабмина Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в ходе переговоров со своим российской коллегой Михаилом Мишустиным стороны обсудили вопросы формирования общих энергетических рынков в рамках Союзного государства, роста объемов взаимной торговли и увеличения количества авиарейсов между странами. Он также указал, что Белоруссия и РФ могут в ближайшее время заключить межправительственное соглашение о перевалке белорусских грузов через российские порты. В среду правительство России поручило Минтрансу подписать соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Проект документа подразумевает объемы в 9,8 млн тонн в 2021-2023 годах.

Второй транш госкредита РФ

Мезенцев сообщил, что решение о выделении Белоруссии второго транша госкредита РФ в объеме, эквивалентном $500 млн, может быть принято в скором времени.

"Полагаю, что та практика взаимодействия министерств финансов, которая сложилась, позволяет рассчитывать, что работа (по второму траншу госкредита - прим. ТАСС) будет завершена в определенно быстрое время", - отметил посол.

Мезенцев считает важным то, что "принципиальная договоренность, обозначенная российская стороной о 1,5-миллиардном кредите (госкредит РФ на сумму $1 млрд и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития размером в $500 млн - прим. ТАСС), поддерживается этапной профессиональной работой и успешным взаимодействием министерств финансов".

В декабре минувшего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд. Он предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. 30 декабря Белоруссия получила средства первого транша госкредита в сумме, эквивалентной $500 млн.

16 октября Белоруссия также получила поддержанный Россией кредит в $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития сроком до 10 лет.