Госдума обязала в I чтении заводы по производству стеклотары ставить клеймо на продукцию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий инструменты идентификации производителей стеклянной потребительской тары, в том числе предназначенной для алкогольной продукции, для борьбы с нелегальным оборотом алкоголя. Документ был инициирован группой сенаторов во главе с Сергеем Рябухиным.

Предлагается дополнить закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" нормой об обязательности нанесения на всю производимую в РФ стеклянную потребительскую тару, уникального знака-идентификатора (клейма) каждого стекольного завода-изготовителя. Информация о таком обозначении (клейме) будет вноситься в федеральный реестр обозначений, позволяющих идентифицировать изготовителя стеклянной тары, до начала производства такой тары. Правила нанесения этого обозначения, а также порядок ведения реестра обозначений, позволяющих идентифицировать изготовителя стеклянной потребительской тары, будут установлены правительством РФ.

Нынешняя редакция закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" уже содержит запрет на поставки алкоголя в упаковке, не соответствующей требованиям госстандартов. Однако ответственность за соблюдение этого запрета несут только производители алкоголя. Ввиду этого легальные производители алкогольной продукции уже сейчас требуют от стекольных заводов поставлять стеклянные бутылки с идентификатором стекольного завода-изготовителя, говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем производители стеклянной потребительской тары не имеют стимула для нанесения маркировки, идентифицирующей завод-изготовитель, для всей остальной стеклянной потребительской тары, в том числе стеклянных бутылок, которые заказывают нелегальные производители алкогольной продукции. Таким образом, принятие документа позволит установить императивное требование о необходимости нанесения российскими стекольными заводами своего уникального клейма на стеклянную потребительскую тару, что упростит идентификацию и привлечение к ответственности всех лиц, прямо или косвенно участвующих в нелегальном производстве алкогольной и иной пищевой продукции, указывают авторы законопроекта. Потребительская тара без соответствующей маркировки будет конфисковаться в рамках действующей статьи 15.12 КоАП.

Во избежание перехода нелегальных производителей на розлив алкоголя в полимерную упаковку предлагается установить запрет на производство и оборот крепкой алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (за исключением продукции, импортируемой в РФ под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимой в целях экспорта из РФ, а также полимерной потребительской тары объемом не более 50 мл, которая востребована на внутренних авиалиниях).

Законопроект устанавливает шестимесячный переходный период на вступление его в силу, чтобы производители стеклянной тары и готовой продукции имели возможность подготовиться к новым требованиям. При этом оборот готовой продукции в стеклянной таре, выпущенной в обращение до дня вступления закона в силу без соответствующей маркировки, не будет ограничиваться каким-либо сроком.