ГД приняла в I чтении законопроект о минимальной загрузке заводов по производству спирта

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий нормы минимального использования производственной мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта на уровне 70%. Документ был инициирован группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым и его первым заместителем Сергеем Рябухиным.

"Законопроектом предусматривается обязанность организации, владеющей оборудованием для производства этилового спирта, обеспечить объем производства этилового спирта в соответствии с нормой минимального использования, а также установление нормы минимального использования производственной мощности при производстве этилового спирта непосредственно в федеральном законе в размере 70%. Предлагаемые изменения не затронут добросовестных производителей этилового спирта и будут способствовать сокращению объемов нелегального производства этилового спирта на лицензируемом оборудовании", - говорится в пояснительной записке.

Также авторы уточняют, что норма минимального использования производственной мощности - минимально допустимый объем производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта за определенный период времени на принадлежащем организации технологическом оборудовании. Законопроектом предлагается внести изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно которым невыполнение минимального объема производства спирта или алкоголя будет основанием для аннулирования лицензии завода.

Как уточняется в пояснительной записке, по результатам проводимых Росалкогольрегулированием контрольных мероприятий из незаконного оборота изымается "значительное количество этилового спирта". В настоящее время на хранении находится свыше 2,5 млн литров этилового спирта, изъятого из незаконного оборота.

Правительство РФ поддержало законопроект.