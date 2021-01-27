Госдума одобрила в I чтении освобождение архивов от обязанности применять кассовую технику

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от обязанности применения контрольно-кассовой техники при оказании платных услуг физическим и юридическим лицам государственными и муниципальными архивными учреждениями. Документ инициирован группой депутатов Госдумы.

Необходимость приобретения контрольно-кассового оборудования, соответствующего программного обеспечения, обслуживание и обязанность его применения приведет к обременению государственных и муниципальных архивов, и без того функционирующих в условиях недостаточного уровня финансирования, говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Законопроектом предлагается освободить государственные и муниципальные архивы от обязанности применять контрольно-кассовую технику при оказании населению платных услуг, связанных с архивным делом, перечень которых утверждается правительством РФ. Законопроект направлен на минимизацию стоимости социально значимых услуг, оказываемых государственными и муниципальными архивами, и учитывает особенности осуществления деятельности таких архивов, которая не предполагает извлечение прибыли, указывают авторы документа.

Правительство РФ в официальном отзыве поддержало законопроект.