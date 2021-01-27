В Крыму с 1 февраля начнут прием заявок на субсидии бизнесу, пострадавшему от пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Власти Крыма с 1 февраля начнут прием заявок на получение региональной субсидии от организаций и предпринимателей, для которых с июня по декабрь 2020 года вводили ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщил в среду во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Бизнес сможет получить поддержку в размере 12 130 рублей на каждого работника за каждый месяц с июня по декабрь 2020 года при нескольких условиях. Во-первых, это регистрация и осуществление деятельности на территории республики по состоянию на 1 января 2020 года. Во-вторых, сохранение численности работников на уровне не менее 90% по отношению к марту 2020 года до 1 января 2021 года. В-третьих, отнесение основного ОКВЭД к наиболее пострадавшим видам деятельности, который будет определяться по состоянию на 1 января 2021 года", - написал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что "перечень пострадавших видов деятельности будет в ближайшие дни рассмотрен на заседании антикризисного штаба и утвержден до конца недели Советом министров". "Получатели меры поддержки должны подать на портале правительства Республики Крым заявку в электронном виде, подписанную электронной цифровой подписью. Можно подать заявку и лично, в Доме предпринимателя, по доверенности в простой письменной форме либо по нотариальной доверенности через третьих лиц. Отмечу, что за все месяцы подается одна заявка. В ней указываются периоды, в которых соответствующий вид деятельности признан пострадавшим", - добавил он.

Аксенов 19 января сообщал, что, в первую очередь, эта мера поддержки коснется бизнеса, деятельность которого была приостановлена или ограничена, а объем предоставленных услуг был снижен: санаторно-курортных учреждений, туристических агентств, туроператоров, общественного питания, сфер культурно-развлекательного досуга, спорта и пассажирских перевозок.

Глава Крыма в конце 2020 года также сообщал, что объем финансовой поддержки 13,4 тыс. предприятий и бизнесменов Крыма за период пандемии превысил 1,5 млрд рублей. Он обратился в правительство РФ, чтобы расширить период, за который возможно получение мер поддержки, не только за апрель - май, а с апреля по декабрь 2020 года.

Из-за распространения коронавируса к Новому году в Крыму ввели ограничения. Сейчас в республике вновь разрешена работа фуд-кортов и ночных клубов, однако до весны по-прежнему под запретом корпоративы, свадьбы и массовые гуляния на городских площадях.