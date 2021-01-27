Украинские хакеры нанесли около $2,5 млрд ущерба банкам Европы и США

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Группа хакеров с Украины нанесла ущерб европейским и американским банкам на сумму около $2,5 млрд. Об этом сообщили в среду в офисе генпрокурора Украины.

"По результатам международной спецоперации <...> раскрыта группа хакеров, которая осуществляла массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США <...> действиями [злоумышленников] был причинен ущерб банкам на сумму около $2,5 млрд", - говорится в сообщении. В операции были задействованы представители Евроюста, Европола, а также правоохранительных органов США и Германии.

Отмечается, что хакеры действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года. Они использовали вредоносное программное обеспечение так называемый вирус-шифровальщик ("банковский троян"), предназначенный для кражи персональных данных, паролей, логинов и платежных данных. "В ходе обысков обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность. Сейчас собираются доказательства для предъявления обвинений ряду лиц, причастных к совершению уголовных преступлений", - добавили в офисе генпрокурора.

По данному факту возбуждено дело по статье Уголовного кодекса Украины "Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыта, а также завладение чужим имуществом путем обмана".