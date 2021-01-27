Эксперты и ретейлеры не ожидают роста цен на смартфоны в краткосрочной перспективе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Дефицит полупроводниковых микросхем и логистические проблемы на мировом рынке могут привести к росту цен на электронику в рознице, но не в краткосрочной перспективе. Такое мнение в беседе с ТАСС высказали опрошенные ретейлеры и эксперты.

По словам гендиректора информационного аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, ситуация с дефицитом микросхем обострилась в конце 2020 года - начале 2021 года, а цены на отдельные комплектующие выросли в среднем на 20-25%. "Цены на смартфоны от этого могут вырасти, но в несколько отдаленной перспективе по той причине, что сейчас склады уже затоварены, и речь идет о производстве оборудования к концу первого квартала, поэтому поставки будут лишь во второй части года - во втором квартале как минимум. К этому времени уже ситуация, может быть, наладится и сгладится. В случае, если этого не произойдет, цены на смартфоны могут пойти вверх, пока очень трудно сказать на сколько, в совокупности, не думаю, что на большой процент", - считает Кусков.

Влияние на цены в случае глобального дефицита микросхем не исключено, но оно не произойдет внезапно, соглашаются с экспертом в "Связном". "В подобных ситуациях повышение цен, если и происходит, то постепенно в течение двух-трех месяцев", - указывает ретейлер. В группе "М.Видео-Эльдорадо" ТАСС заверили, что ретейлер "не планирует существенных изменений в ценовой политике". "Наш ассортимент и наличие товаров как онлайн, так и в магазинах отвечает текущим потребностям покупателей, которые мы видим", - подчеркнули в компании.

При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что цены на смартфоны уже растут, например, в Европе смартфоны уже подорожали на 10%. "В России другая ситуация - пока они держался. Я думаю, во втором квартале они пойдут вверх. Все зависит от решения Samsung (лидер российского рынка последних девяти лет, в 2020 году занимает почти треть рынка - прим. ТАСС). Как только Samsung решит поднять цены, весь рынок выстроится под них. Iphone - это устройства высокого ценового сегмента, уже максимальная планка, им расти уже некуда фактически. Если мы говорим не про флагманы, а среднебюджетный сегмент - все держится сейчас на Samsung", - считает эксперт. По его словам, из-за конкуренции с китайскими производителями Samsung придерживается политики сдерживания цен.

"Год относительно безрадостный для потребителя, потому что крупная и мелкая бытовая техника, электроника - все это вырастет в ценах. Рост цен в зависимости от категории - от 10 до 40%, а, может быть, даже и больше", - считает Муртазин. Если говорить про компьютеры и ноутбуки, отмечает он, цены уже выросли на 10-15%.

Проблемы с логистикой

По словам экспертов, дефицит комплектующих, в том числе памяти, дисплеев, подложек для производства, возник и как последствие пандемии, и как результат торговой войны Китая и США. По словам Муртазина, помимо дефицита комплектующих на мировом рынке возникли проблемы и с логистикой - в конце 2020 года пустые контейнеры из Китая в большом количестве скопились в Северной Америке. Острый дефицит контейнеров и многократный рост стоимости фрахта могут привести к значительному росту цен на бытовую технику и электронику, которую доставляют морем, считает Муртазин.

"Плюс впереди Китайский Новый год - до середины февраля ничего не будет работать, включая логистику. Сегодня у нас возникает ситуация, когда склады в Китае переполнены, склады в России и других странах полупустые", - указывает эксперт. Так, по многим товарам, например, по видеокартам, уже наблюдается дефицит, указывает он.

Российские производители электроники

Ранее "Известия" отмечали со ссылкой на компании-производителей, что дефицит полупроводниковых микросхем на мировом рынке может привести к росту цен на смартфоны, планшеты и другую электронику российского производства на 20-30%. При этом, по словам опрошенных ТАСС экспертов, трудности российских производителей не окажут существенного влияния на рынок, поскольку российские смартфоны занимают небольшую долю рынка и производятся небольшими партиями.

Так, по оценке "М.Видео-Эльдорадо", по итогам 2020 года на китайские бренды пришлось порядка 55% российского рынка смартфонов. По данным ретейлера, российские бренды представлены в основном в сегменте до 5 тыс. рублей, доля которого постепенно снижается последние несколько лет, и сейчас составляет менее 10% в штуках.

"Спрос смещается в более высокие ценовые категории, так как пользователи ждут от смартфона определенного функционала. В 2020 году порядка 70% проданных смартфонов пришлось на ценовой диапазон от 5 до 20 тыс. рублей, где усиливается влияние китайских производителей, предлагающих доступные устройства с необходимым для ежедневного пользования функционалом. При этом российские бренды укрепляют свои позиции в категории кнопочных телефонов. В 2020 году на кнопочные модели пришлось менее 20% от числа всех проданных мобильных устройств в России (смартфоны - 80%, кнопочные телефоны - 20%). Среди ведущих игроков: teXet, BQ-mobile, Irbis, Inoi и другие", - пояснили в компании.

Как отметили в беседе с ТАСС Кусков и Муртазин, компонентная база большинства российских производителей смартфонов находится в Китае, поэтому ситуация на мировом рынке окажет на них определенное влияние.

"Ценовая война Samsung против всех остальных выдавила российских производителей в ценовой сегмент до 7 тыс. рублей, потому что выше делать нечего: Samsung и китайцы борются между собой, и там выжженная земля. Это происходило постепенно: 12 тыс., 10, 8 и сейчас 7 [тыс. рублей]. Для них ситуация очень крайне тяжелая, в том числе с производством. Сегодня нет таких больших партий как раньше, покупаются партии 1 тыс., 1,5-2,5 тыс. штук, просто потому что не могут найти компоненты на большее количество. При этом потребность намного выше", - заключил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.