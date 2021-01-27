Компании "Газпром нефть" и Visitech испытали устройство для сверхточного бурения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты компании Visitech (входит в портфель Дальневосточного фонда высоких технологий, созданного при участии "Роснано") и "Газпром нефти" успешно испытали на Ямале устройство для сверхточного определения позиции буровой установки. Об этом сообщает в среду пресс-служба "Роснано".

"Устройство не имеет аналогов: удалось достичь расчетной точности позиционирования буровой установки менее 5 см в полевых условиях. Это рекордный показатель для оборудования подобного класса, точность представленных на данный момент иностранных аналогов не превышает 15 см. Решение позволяет планировать и осуществлять работы на более высоком уровне точности, минимизируя ошибки при бурении и повышая выработку месторождения за счет охвата больших участков продуктивных пластов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, таких показателей удалось добиться благодаря комбинации новейших навигационных компонентов и программной АВС-платформы с применением когнитивных технологий в геодезии. Полноценное использование трех навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС, GPS, BEIDOU) позволяет достигать высоких результатов даже в северных широтах России. Испытания проведены на самом северном из разрабатываемых на материковой части России месторождении - Восточно-Мессояхском.

"Ключевой особенностью данного решения является его полностью автономная работа и, как следствие, минимизация количества выездов персонала, занимающегося фиксацией координат. Данный аспект повышает безопасность на производственном объекте, а также сокращает простои оборудования и затраты. Устройство Q-SPT производится в России и подготовлено для работы в самых экстремальных условиях, в том числе на Крайнем Севере. Оно защищено от резких перепадов температур и влажности, при необходимости может работать более 15 часов автономно от встроенного аккумулятора", - уточнили в "Роснано".

При этом на 2021 год запланировано обновление устройства с дополнительной функцией центрального информационного хаба, получающего данные не только бортового компьютера буровой установки, но и всего промышленного интернета вещей объекта. Платформа позволит отражать актуальное состояние буровых установок вместе с другими важными для бизнеса объектами на единой карте, а также работать с получаемым массивом данных.

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям "Роснано" работает 126 предприятий и R&D центра в 38 регионах России.