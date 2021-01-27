Глава ФАС высказался за сдерживание энерготарифов на магистральных сетях

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за сдерживание возможного роста тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям вследствие их выравнивания с тарифами распределительных сетей. Об этом сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации.

"Мы относимся очень аккуратно к этой истории с дифференциацией тарифов. Да, их [тарифы] надо сдерживать", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос сенаторов об инициативе по дифференциации тарифов. Ранее в письме правительству РФ служба дала негативную оценку по выравниванию тарифов на передачу электроэнергии по распределительным и магистральным сетям.

Согласно расчетам Минэнерго, в тариф на передачу электроэнергии для потребителей магистральных сетей, которыми управляет "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети"), примерно в четыре раза ниже тарифа для потребителей распределительных сетей, подключенных на высоком уровне напряжения и примерно в девять раз ниже для потребителей, подключенных на низком уровне напряжения. В магистральный тариф не включены надбавки за перекрестное субсидирование. Их платят промышленные потребители для снижения нагрузки на население и объекты социальной сферы.

"Перекрестка" действительно неравномерно распределена. Есть разные инициативы, в том числе перераспределения, такая называемая дифференциация тарифов ФСК. Могу сказать, что мы были против этого, потому что на прямом тарифе ФСК находятся самые экспортно-ориентированные, самые энергоемкие предприятия: черная и цветная металлургия, нефтянка", - сказал Шаскольский.

В пресс-службе регулятора ТАСС пояснили, что позиция ФАС к дифференциации тарифов ФСК не изменилась. Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев отмечал, что данная мера приведет к резкому росту тарифов услуг "Россети ФСК ЕЭС" для прямых потребителей, что для энергоемких производств приведет к банкротству, снижению конкурентоспособности и падению экспортных поставок товаров за рубеж, и, как следствие, снижению внутреннего валового продукта страны.

Дифференциация и перекрестное субсидирование

Дифференциация тарифов позволит снизить нагрузку перекрестного субсидирования с малого и среднего бизнеса и перераспределить часть этих трат на крупные предприятия, которые чаще всего напрямую подключены к магистральным сетям. Нагрузку по оплате перекрестного субсидирования для населения несет малый и средний бизнес. В результате дифференциации тарифов ФСК ЕЭС тарифы на услуги по передаче электроэнергии в распределительных сетях в среднем снизятся на 4,5%, считали ранее в Минэнерго. Ранее в "Россетях" говорили ТАСС, что при равномерном распределении перекрестного субсидирования тариф для магистральных сетей останется в среднем в два раза ниже "котловых" тарифов на высоком уровне напряжения. При этом на прямых промышленных потребителей "Россети ФСК ЕЭС" будет отнесено всего лишь 17% от общего объема перекрестного субсидирования, а 83% "перекрестки" останется в тарифах распределительного комплекса.

Также в компании отмечали, что в случае равномерного распределения перекрестного субсидирования снижение "котлового" тарифа в среднем составит около 6%. При этом в регионах, где расположены крупные промышленные потребители, присоединенные к магистральным сетям, снижение может быть более существенным. Глава профильного комитета Госдумы Павел Завальный отмечал, что дифференциация позволит распределить перекрестное субсидирование по всем уровням напряжения.

"Мы эту идею [дифференциации тарифов] поддерживаем, но это не решение приоритета "перекрестки", это решение вопроса более справедливого распределения "перекрестки" по всем уровням напряжения", - говорил Завальный.

В настоящее время стоимость электроэнергии в некоторых регионах России превышает 10 рублей за кВт ч, уточнил он. "Эта инициатива не решает проблем "перекрестки", но делает ее распределение равномерным по всем категориям потребителей", - сказал председатель комитета по энергетике Госдумы.

По словам руководителя направления регулирования энергорынков Vygon Consulting Николая Посыпанко, целью дифференциации тарифов является справедливое распределение финансирования льготных тарифов для населения.

"Сейчас это бремя (порядка 240 млрд рублей в год) несет бизнес, когда платит региональным распредсетям, но в случае принятия инициативы, эта надбавка войдет и в плату федеральным магистральным сетям", - сказал ТАСС эксперт.

Мнение бизнеса и экспертов

Крупные потребители электроэнергии ранее несколько раз высказывались против проведения дифференциации тарифов, в том числе на площадках РСПП.

"В случае утверждения проекта тарифы ФСК ЕЭС вырастут в среднем в 2,3 раза, дополнительная финансовая нагрузка на бизнес составит порядка 45 млрд руб. ежегодно", - сообщили ТАСС в пресс-службе РСПП. Отдача от снижения тарифов для малых предприятий с 1% электроэнергии в себестоимости не покроет потери, которые понесет экономика из-за ухудшения ситуации на энергоемких предприятиях, доля затрат на электроэнергию в себестоимости продукции которых достигает 30-40%, уточнили в РСПП.

Эксперты ассоциации "Совет рынка" допустили, что реализация данного механизма не сократит имеющийся объем перекрестного субсидирования, а, напротив, создает риск его роста и условия для ухода потребителей на собственную генерацию. В ассоциации "Сообщество потребителей энергии" тоже не поддерживают дифференциацию тарифов ФСК.

"Инициатива не снижает перекрестное субсидирование, а, наоборот, расчищает место в тарифах распределительных сетевых компаний для его дальнейшего наращивания. Возможная выгода для потребителей, подключенных к распределительным сетям, ничтожна в сравнении потерями, которые понесут энергоемкие предприятия, подключенные к магистральным сетям. Затраты на электроэнергию энергоемких предприятий составляют от 6% в черной металлургии до 20% в горнодобывающей отрасли и более 30% - в цветной металлургии, в то время как доля затрат на энергоснабжение в себестоимости товаров и услуг малого и среднего бизнеса редко превышает 1%", - сказал ТАСС заместитель директора ассоциации Валерий Дзюбенко.

Он отметил, что проект увеличивает сетевой тариф для системообразующих и стратегических предприятий, подключенных к сетям ЕНЭС (единая национальная электрическая сеть - прим. ТАСС), в 2-3 раза, а конечную цену электроэнергии - в среднем на 26,6%. При этом в ряде регионов рост конечной цены электроэнергии для таких предприятий будет значительно выше. Посыпанко уточнил, что тарифы для энергоемкой промышленности на передачу могут вырасти в 2 и более раз, что повлияет на снижение прибыли промышленных групп и конкурентоспособность российской продукции на экспортных рынках.

"Решать проблему "перекрестки" системно можно только трансформацией системы тарифов для населения: например, отменяя льготы для потребляющих много энергии домохозяйств, или устанавливая адресные субсидии для граждан, доля платежа за ЖКХ в доходах которых наиболее чувствительна", - считает эксперт Vygon Consulting.