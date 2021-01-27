Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 1,39%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Продавцы оказались доминирующими на российском рынке акций. Так, к вечеру индекс Мосбиржи снизился на 1,39%, до 3343,62 пункта, индекс РТС - на 2,1%, до 1393,02 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:57 мск вырос на 0,6%, до 75,69 рубля, евро - на 0,2%, до 91,58 рубля.

"Вирусная проблематика и сдержанность участников торгов в ожидании результатов заседания ФРС охладили аппетиты к риску. Февральский индекс потребительского климата Германии вышел заметно хуже прогноза (-15,6 п.). Усиление доллара США на валютном рынке увело в красную зону котировки металлов и нефти. В свою очередь поддержка со стороны отчета API о снижении за неделю коммерческих запасов нефти в США оказалась кратковременной", - сообщил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Пока не ясно, чем считать сегодняшнюю распродажу - углублением широкой консолидации или действительным разворотом тренда", - добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Аутсайдерами торгов стали бумаги Polymetal (-3,34%), "Алросы" (-3,44%) и АФК "Системы" (-3,29%). В этом списке фигурируют и бумаги металлургов - от акций "Норникеля" до бумаг "Мечела" (-2,22%), ММК (-2,08%) и "Северстали" (-2,61%). "Распродажи идут под давлением опасений, что китайский Новый год, по случаю которого будут почти двухнедельные каникулы, осложнит ситуацию с коронавирусом, а это сократит темпы восстановления производственных предприятий", - полагает Бодрова.

Нефтяные котировки сегодня торговались нейтрально, ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил 0,31%, поднявшись выше $56 за баррель.

Прогноз на 28 января

"Завтра рынки будут отыгрывать итоги заседания ФРС. Изменения ставок не ожидается, но для участников торгов будут важны взгляды регулятора на будущее и комментарии по текущей экономической ситуации. В остальном, по нашему мнению, набор факторов влияния не претерпит значимых изменений - это вирусная проблематика, сырьевые цены, геополитика, динамика ключевых экономических показателей", - рассказал Александр Бахтин.

Помимо прочего, 28 января Росстат опубликует декабрьские данные по безработице и розничным продажам. В США также выйдет блок важных статданных - инвесторы оценят свежую информацию по рынку труда, в том числе недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице, первую оценку ВВП за четвертый квартал 2020 года и продажи новостроек в декабре. В фокусе внимания останутся и финансовые результаты компаний в рамках сезона корпоративных отчетностей в США. Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи - 3300-3425 пунктов, по курсу рубля к доллару - 75-76,5 рубля.

По мнению аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина, завтра будет наблюдаться снижение цен российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия четверга "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3320-3385 пунктов, а также 74,95-76,60 рубля и 90,75-92,25 рубля соответственно.