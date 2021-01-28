Кабмин обсудит Стратегию развития лесного комплекса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг обсудит проект Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Как сообщила пресс-служба кабмина, этот документ направлен на повышение эффективности деятельности лесного комплекса.

Один из законопроектов, который рассмотрит кабмин, связан с мерами ответственности владельцев сфальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий. Предполагается, что владельцы таких товаров будут нести расходы, связанные не только с уничтожением, но и с их изъятием из обращения. Кроме того, предлагается предусмотреть право Росздравнадзора принимать решения об изъятии фальсифицированных, недоброкачественных медицинских изделий и их уничтожении, а также обращаться в суд с исками о принудительном исполнении таких решений.

Также правительство обсудит выделение трансфертов на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, на оплату труда врачей и среднего медперсонала, о выделении средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году и ряд других вопросов.

В повестку дня заседания включен проект закона, регулирующего вопросы присвоения подлежащим учету беспилотным гражданским воздушным судам учетных опознавательных знаков. Росавиацию предполагается наделить полномочиями по учету беспилотных воздушных судов.

Кроме того, кабмин обсудит вопрос о выделении Минобороны России из резервного фонда правительства средств на строительство в Кызыле в рамках государственного оборонного заказа объектов второго этапа медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций для лечения пациентов с инфекционной патологией.