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Число активных устройств Apple в мире превысило 1,6 млрд

Глава компании Тим Кук обратил внимание на рост продаж iPhone в Китае

ТАСС, 28 января. Активная установленная база устройств Apple в мире в настоящее время составляет 1,65 млрд девайсов. Об этом в среду в интервью агентству Reuters сообщил глава компании Apple Тим Кук.

Кук подчеркнул, что в прошлом году компания насчитывала 1,5 млрд активных устройств. Также он отметил, что на данный момент число активных смартфонов iPhone превышает 1 млрд.

Кроме того, Кук обратил внимание на рост продаж iPhone в Китае: общий объем продаж увеличился на 57% до $21,31 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация составляет почти $2,4 трлн.

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