Фонд "Сколково" обновил состав совета директоров и показатели эффективности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Четыре новых члена вошли в состав совета директоров фонда "Сколково"(фонд под управлением ВЭБ.РФ), кроме того, установлены новые показатели эффективности работы фонда на 2021 год, в которых сделан акцент на эффективность координации системы институтов развития. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

"Утверждены новый состав совета директоров фонда "Сколково" (фонд под управлением ВЭБ.РФ) и новые стратегические показатели эффективности на 2021 год в рамках подготовки стратегии развития фонда. Также на заседании принято решение о создании комитета по стратегии при совете директоров и обновлены составы существующих комитетов", - говорится в сообщении по итогам заседания совета.

Как сообщил председатель ВЭБ.РФ, председатель Совета директоров фонда "Сколково" Игорь Шувалов, были приняты решения по показателям эффективности фонда и изменению состава органов управления, что было предусмотрено правительственной дорожной картой по реформированию институтов развития.

"Цель реформы - синхронизировать и переориентировать работу всей нашей большой команды на достижение целей развития. Фонд "Сколково" выступает здесь важным центром экспертизы в инновационной сфере. Важно, чтобы его компетенции работали на достижение общего результата, в том числе по созданию комфорта в российских городах. Логике реформы институтов развития подчинены и изменения в составе совета директоров - в него вошли передовые эксперты и руководители инновационной отрасли в России. Убежден, что реконфигурация даст новый импульс развития фонда", - цитирует пресс-служба Шувалова.

В конце прошлого года правительство РФ приняло решение о перераспределении между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти функции восьми институтов развития. Таким образом, ВЭБ.РФ получит в свое управление Корпорацию МСП, Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Роснано", "Сколково", Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (он же Фонд содействия инновациям).

Новый состав фонда

В состав Совета директоров фонда "Сколково" вошли 13 человек. Новыми членами утверждены генеральный директор ООО "Яндекс" Елена Бунина, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Сергей Куликов, а также президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

Работу в составе совета директоров, помимо Шувалова, продолжат заместитель председателя совета директоров фонда "Сколково", почетный президент Мюнхенского технического университета Вольфганг Херрманн, председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ООО "Сколково Венчурные Инвестиции" Пекка Вильякайнен, управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий.

Также продолжат работу председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов и вице-президент компании Cisco по работе в России/СНГ Джонатан Спарроу.

Новые показатели эффективности

Совет директоров также утвердил набор стратегических ключевых показателей эффективности (КПЭ) фонда "Сколково" на 2021 год. Система КПЭ, как отметили в пресс-службе, направлена на максимизацию инвестиций в проекты, влияющие на достижение национальных целей развития России, при поддержании собственной финансовой эффективности института.

В частности, планируется, что выручка участников проекта "Сколково" от коммерциализации результатов исследовательской деятельности, а также выручка других юридических лиц, полученная в результате использования сервисов фонда в 2021 году составит 115 млрд рублей. Внебюджетные инвестиции при этом должны составить 12 млрд рублей. По данным фонда, в 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей, а сумма привлеченных ими инвестиций превысила 13 млрд рублей.

Кроме того, планируется, что количество участников проекта "Сколково" в 2021 году вырастет до 3 тыс. (сейчас их более 2,7 тыс.), число рабочих мест в экосистеме - до 38,6 тыс., количество аккредитованных региональных операторов "Сколково" - до 20, а число патентов, полученных на территории РФ участниками проекта "Сколково", и теми, кто воспользовался сервисом "Сколково" по поддержке патентования, составит 600.

Ввод в эксплуатацию объектов инновационного центра в 2021 году должен достигнуть 980 тыс. кв. м. В настоящее время, по данным пресс-службы фонда, на территории "Сколково" в общей сложности введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров.

"Кроме того, в ближайшие полгода будет сформулирован новый ключевой показатель эффективности. На основе имеющихся в "Сколково" разработок и технологий перед фондом ставится задача создания инфраструктуры для реализации механизмов бесшовного взаимодействия между институтами развития. Методику расчета данного КПЭ планируется разработать в рамках подготовки стратегии развития фонда", - добавили в пресс-службе.

Комитет по стратегии фонда

Также участники заседания приняли решение о создании комитета по стратегии при совете директоров фонда "Сколково". Его основными функциями будут обсуждение проекта стратегии развития фонда, выработка рекомендаций в части стратегических КПЭ, подготовка предложений по реализации, изменению и дополнению приоритетных направлений развития фонда и проекта "Сколково".

Председателем комитета по стратегии стал Игорь Шувалов. Он также возглавил комитет инвесторов. Обновились составы и председатели других комитетов. Так, комитет по развитию городской среды и общественных пространств возглавил генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов. Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям стал президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, а комитета по аудиту - президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.