В Минэкономики ФРГ назвали объем активов россиян, замороженных из-за санкций

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Объем активов россиян, замороженных в странах Евросоюза из-за санкций, исчисляется десятками и сотнями тысяч евро, в то время время как ущерб от ограничений самой экономике ЕС, по разным оценкам, оценивается в миллиарды евро. Такие данные представило Бундестагу Министерство экономики и энергетики ФРГ.

Как отмечается в протоколе заседания, прошедшем 13 января, парламентский статс-секретарь в Минэкономики Элизабет Винкельмайер-Беккер привела следующие цифры: в 2014 году в Германии были заморожены денежные средства и активы россиян и российских компаний на сумму €134 126, в 2015-м - €124 404, в 2016-м - €124 484, в 2017-м - €284 415, в 2018-м - €485 428. В 2019 и 2020 годах - на сумму €336 836 и €341 134 соответственно.

В Минэкономики также смогли назвать определенные данные по замороженным активам россиян и в некоторых других странах ЕС. Например, в Ирландии в 2019 году были из-за санкций заморожены почти €77 тыс., в Италии - чуть более €148 тыс., в Нидерландах всего €819. В то же время в 2018 году Кипр заморозил денежных средств и активов, принадлежавших россиянам, на сумму более €3 млн.

На прошлой неделе Мюнхенский институт экономических исследований ifo опубликовал данные исследования, согласно которому антироссийские санкции нанесли серьезный ущерб германской промышленности; прежде всего, пострадали машиностроительная, автомобильная и химическая отрасли. При этом больший урон понесли фирмы из восточных федеральных земель ФРГ, нежели западных.Санкции привели к дополнительным бюрократическим издержкам, который замедляют ведение бизнеса с Россией, считают эксперты.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.