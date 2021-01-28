ЦБ предостерег банки от выдачи ненадежным заемщикам кредитов с плавающей ставкой

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Банк России предостерег кредитные организации от выдачи кредитов с плавающей ставкой заемщикам, которые могут не до конца оценивать свои риски. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на конференции Ассоциации банков России.

"Еще один инструмент, который банки активно использовали и в прошлом году, и раньше, - это переход к плавающим ставкам (ставка по кредитам, размер которой не зафиксирован, а рассчитывается по формуле, определенной договором - прим. ТАСС). Но здесь очень важно внимательно следить за кредитными рисками и предлагать их тем заемщикам, которые могут оценить свои риски и которые останутся платежеспособными в случае повышения ставок. Важно, чтобы процентные риски не трансформироваться в кредитные риски", - сказала она.

По данным ЦБ, которые привела Данилова, в России сейчас высокая доля плавающих рублевых ставок в основном в корпоративном сегменте кредитования. "Кредиты по крупным компаниям - около 40% (портфеля), кредиты МСП - примерно 20%, по рознице плавающие ставки не распространены, но банки активно обсуждают тему ипотеки по плавающим ставками", - отметила глава департамента.

Ранее ЦБ сообщал, что российские банки на фоне снижения ставок на рынке могут начать развивать ипотеку по плавающим ставкам. По данным регулятора, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов составляет менее 0,1%, хотя законодательством они не запрещены.