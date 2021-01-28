Новый пассажирский терминал появится в главном аэропорту Магаданской области

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Магадан (Сокол) им. В. С. Высоцкого будет реконструирован и получит к 2025 году новый пассажирский терминал с пропускной способностью 800 человек в час. Инвестиционное соглашение о совместной работе в четверг подписали губернатор Магаданской области Сергей Носов, генеральный директор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский и генеральный директор "Новапорт холдинга" Сергей Рудаков, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня подписано инвестиционное соглашение о комплексном развитии и реконструкции объектов авиатранспортной инфраструктуры главного аэропорта региона", - говорится в сообщении.

Инвестор "АБС Магадан" (совместное предприятие УК "Аэропорты регионов" и "Новапорт холдинга") взял на себя обязательства по строительству нового терминала площадью не менее 10 тыс. кв. метров и сопутствующей инфраструктуры. Новый объект будет оснащен двумя телетрапами и комфортными залами ожидания. Рядом с аэровокзалом запланировано строительство привокзальной площади с парковкой, рассчитанной не менее чем на 300 машино-мест. В соответствии с условиями соглашения инвестор также финансирует оснащение грузового комплекса с пропускной способностью не менее 12 тыс. тонн грузов и почты в год.

Разработку архитектурных решений будущего терминала, а также проектирование комплекса и сопутствующих объектов проведут в этом году, после чего состоится выбор генерального подрядчика. Строительство нового терминала начнется в середине 2022 года, его окончание и ввод в эксплуатацию запланированы на первый квартал 2025 года.

Чудновский подчеркнул важность авиасообщения для Магадана и в целом для Дальнего Востока, а также большую ответственность, с которой два крупнейших холдинга подходят к этому проекту. "Мы понимаем те сложности, с которыми столкнемся, и совместно лучшими силами попробуем этот проект реализовать. Терминальный комплекс будет полностью обновлен, мы сегодня выбираем несколько площадок его размещения. В рамках подписанного сейчас соглашения на это отводится порядка четырех лет, но мы попробуем сделать это раньше намеченного срока, первый год потратим на проектирование, и потом уже строительство. Безусловно, качество, безопасность и комфорт будут соответствовать мировым стандартам", - цитирует пресс-служба Чудновского.

Об аэропорте

Международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В. С. Высоцкого - аэропорт федерального значения, который обеспечивает регулярное авиасообщение Магаданской области с аэропортами Дальнего Востока, Сибири и Москвы. Исходя из особенностей географического положения, аэропорт Магадан является безальтернативным объектом для связи жителей Колымы с регионами РФ, в связи с чем развитие аэропорта является одним из приоритетных проектов региона. Пассажиропоток аэропорта составляет более 400 тыс. человек в год, грузопоток - около 10 тыс. тонн, пропускная способность - 600 человек в час. Передачу аэропорта Магадан из федеральной собственности региону в целях привлечения инвестиций одобрил президент РФ Владимир Путин.