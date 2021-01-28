Кабмин выделил 3,51 млрд рублей на оснащение центра обработки данных ФТС в Твери

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,51 млрд рублей на оснащение главного центра обработки данных Федеральной таможенной службы, который создается в Твери. Документ в четверг опубликован на портале нормативно-правовой информации.

"Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы классификации расходов бюджетов, в размере 3 510 000 тыс. рублей ФТС России на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией в 2021 году мероприятий по оснащению создаваемого Главного центра обработки данных ФТС России в г. Твери", - отмечено в тексте документа.

ФТС возводит в Твери единый центр обработки данных, который позволит увеличить объем информационной системы ведомства. По словам главы Федеральной таможенной службы Владимира Булавина, в этом городе у ФТС есть необходимая инфраструктура и Тверь отвечает всем требованиям по безопасности, предъявляемым к центру обработки данных.