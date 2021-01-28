В Союзе птицеводов сообщили, что отпускная стоимость яиц с начала года снизилась на 5%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Отпускная стоимость яиц в РФ с начала года снизилась на 5%, их производство находится на стабильном уровне. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

"После сезонного роста отпускных цен на яйца в декабре, с начала текущего года уже отмечается их снижение в пределах 5%. Мы надеемся, что предпринятые правительством меры позволят стабилизировать себестоимость производства и рост цен на продукцию не превысит уровней инфляции", - сказал он.

Лахтюхов подчеркнул, что производство продукции находится на стабильном уровне в последние годы, что позволяет полностью обеспечивать потребности населения. Он пояснил, что рост цен на сырье для производства комбикормов во второй половине 2020 года оказал крайне негативное влияние на производителей яйца. "Несмотря на это, средняя цена на яйцо в 2020 году выросла на 3,8% относительно 2019 года, что существенно ниже уровня продовольственной инфляции. Мы рассчитываем, что принятые меры по регулированию экспорта масличных и зерновых культур, в частности, введенные экспортные пошлины позволят нивелировать рост затрат на корма и снизить себестоимость производства продукции птицеводства", - считает глава союза.

Среди действующих сейчас факторов риска он отметил распространение гриппа птиц в отдельных регионах. Однако, по его словам, эта ситуация не затронула крупных промышленных производителей яйца, у которых технологические процессы и эффективное управление биологическим риском позволяют минимизировать возможность заноса заболевания. Сегодня на всех основных фабриках действуют комплексные меры биобезопасности, выстроено плотное сотрудничество с органами ветнадзора, поэтому ситуация представляется абсолютно управляемой, заключил Лахтюхов.