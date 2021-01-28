Объем направляемых на полигоны ТКО предлагается сократить в два раза к 2030 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объем направляемых на полигоны твердых коммунальных отходов предлагается сократить в два раза к 2030 году, а также обеспечить к этому времени сортировку 100% отходов в России. Такая информация следует из проекта стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2035 года (есть в распоряжении ТАСС).

"Сортировка к 2030 году 100% отходов и снижение в два раза количества направляемых на полигоны твердых коммунальных отходов", - отмечается в целевых показателях повышения качества городской среды, указанных в проекте стратегии.

Также в документе указано, что не менее 75% городов к 2030 году должны иметь благоприятную городскую среду, а к 2035 году среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства должно достигнуть 70%.

Авторы проекта стратегии указывают на высокий уровень износа основных фондов ЖКХ, несоответствие технических норм и правил в ЖКХ требованиям энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности. Также отмечается, что незавершенность реформ в сфере ЖКХ приводит к недостатку инвестиций в развитие системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В качестве решений в проекте стратегии предлагается разработать механизм проектного финансирования для коммунальных систем - субсидии или кредиты под выпуск инфраструктурных облигаций.

С 1 января 2020 года в России началась реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. К 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн тонн.

О стратегии развития стройотрасли и ЖКХ

По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года планируется внести в правительство РФ до начала весны 2021 года. К работе над проектом стратегии привлечены представители профессионального сообщества, в том числе Российский союз строителей, Национальное объединение проектных и изыскательских организаций, Национальное объединение строителей и другие.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ объединит две разрабатываемые стратегии: развития строительной отрасли и развития жилищно-коммунального хозяйства. Стратегия развития стройотрасли до 2030 года, как сообщали ранее в Минстрое, должна была охватить сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также предполагалось, что она затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров, в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Стратегия развития ЖКХ изначально была рассчитана до 2035 года. Основной ее целью должно было стать обеспечение граждан качественными и доступными коммунальными услугами. Предполагалось, что стратегия будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, и кадровой политике.