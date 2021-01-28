Число бедных россиян за 9 месяцев 2020 года составило 19,6 млн

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число россиян с доходом ниже прожиточного минимума составило 19,6 млн или 13,3% по итогам января-сентября 2020 года. В третьем квартале число бедных увеличилось на 1,2 млн человек по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составило 18,8 млн, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

Отмечается, что в 2019 году за 9 месяцев в РФ насчитывалось 19,2 млн бедных (13,1%).

"По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек или на 0,8 п. п.", - говорится в сообщении Росстата. В 2019 году за третий квартал число бедных составило 17,6 млн человека.

Согласно этим данным, прожиточный минимум за 3 квартал 2020 года составил 12 542 рублей для трудоспособного населения, 9 519 рублей для пенсионеров и 11 580 рублей для детей.

"В целом в 2019 году доля малоимущих (имеющих доходы ниже прожиточного минимума) составила 18,1 млн человек или 12,3% от численности населения страны. Во 2 квартале 2020 года доля малоимущих выросла до 19,9 млн человек или 13,5% населения. Выше этого значения процент тех, кто имел доходы ниже прожиточного минимума, поднимался лишь в 1 квартале 2019 года (20,9 млн человек или 14,3% от общей численности населения)", - пояснили в Росстате.

В ведомстве отметили, что большая разница числа малоимущих россиян в третьих кварталах 2019 и 2020 года обоснована рядом причин. "Среди причин: общая благоприятная экономическая ситуация в стране в 3 квартале 2019 года, рост прожиточного минимума на 594 рубля - с 11 012 рублей в 3 квартале 2019 года до 11 606 рублей в 3 квартале 2020 года - при близких значениях среднедушевых денежных доходов (35,08 тыс. рублей в 3 квартале 2019 года и 35,04 тыс. рублей в 3 квартале 2020 года)", - уточнили в Росстате.

Проблема бедности

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число бедных в России должно снизиться на 9,6 млн человек к 2030 году.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране вдвое по сравнению с 2017 годом к 2030 году. Ранее срок цели был поставлен президентом к 2024 году. Глава Минтруда Антон Котяков в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно.