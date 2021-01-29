Первый кредит "Дальневосточной ипотеки" под 1% выдали на Чукотке

ТАСС, 29 января. Первый кредит по программе "Дальневосточная ипотека" под 1% выдали на Чукотке - его получила семья из поселка Провидения на покупку квартиры в арктическом районе округа, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк".

"Такая низкая ставка стала доступна благодаря снижению ставки на ипотечные кредиты на 0,7 процентных пункта, а также скидке при регистрации сделки в электронном виде", - уточнил собеседник агентства.

Льготный ипотечный заем выдан семье из поселка Провидения, расположенного в арктическом районе Чукотки. Получатели намерены купить в поселке двухкомнатную квартиру.

Программа "Дальневосточная ипотека" не пользовалась популярностью у жителей Чукотки в 2019-2020 годах, так как темпы строительства нового жилья в округе одни из самых низких на Дальнем Востоке. В августе 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин после рабочей поездки на Дальний Восток принял решение о расширении действия программы на вторичный рынок жилья в Чукотском автономном округе и Магаданской области.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.