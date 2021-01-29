Дальневосточные компании развивают переработку рыбы в ответ на ограничение экспорта в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Ограничения на ввоз сырой рыбы, которые Китай ввел для недопущения ввоза коронавирусной инфекции в страну, стали серьезным вызовом для дальневосточных рыбаков. Как рассказали ТАСС в федеральных профильных ведомствах и в рыболовецких компаниях, ставка сделана на развитие собственных мощностей по переработке, для стимулирования которых уже работает программа "квоты в обмен на инвестиции".

В КНР поставляется около 70% от общего объема российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции. Из-за этого Китай ограничил импорт рыбной продукции, а позже китайская сторона ужесточила карантинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов. Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил в этой ситуации проработать вопрос увеличения объемов переработки рыбной продукции дальневосточными предприятиями.

Китай закрыл ворота

Есть вероятность, что переработка рыбы в КНР в объемах прошлых лет в ближайшее время не будет возобновлена. Такие данные привел на заседании штаба Охотоморской путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне руководитель штаба, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. На совещании отметили, что сейчас значительное количество продукции сосредоточено в приморских портах и необходимо в короткие сроки организовать ее доставку в центральные регионы России для дальнейшей переработки.

"В январе 2020 года доля поставок в КНР в структуре доходов от экспорта рыбной продукции Хабаровского края составляла 62,6%, в январе 2021 года этот показатель упал почти в два раза - до 35,3%", - сообщили ТАСС в управлении рыбного хозяйства и рыбоводства Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

Ситуация, указывают в министерстве, негативно сказывается на минтаевой путине зимне-весеннего сезона 2021 года. Рыбодобывающие предприятия рассматривают возможность сократить объемы вылова на осенне-зимний сезон 2021 года. Одновременно экспортеры прорабатывают возможность переориентации продукции на рынки стран Юго-Восточной Азии и Африки. Однако здесь есть естественные сложности, связанные с длиной логистического плеча, необходимостью проведения маркетинговых мероприятий по выводу продукции на новые рынки.

Крупнейшая на Камчатке группа компаний "Акрос", которая ежегодно перерабатывала в КНР около 700 тыс. тонн белорыбицы, в настоящий момент поставляет сырец в китайскую провинцию Циндао, но на определенных условиях. Об этом рассказал председатель совета директоров акционерного общества Алексей Буланов.

"Мы уже столкнулись с первыми сложностями, потому что перерабатывали в Китае около половины выловленной продукции, которая дальше уходила на экспорт в США, Европу и другие страны. Но наши китайские коллеги неожиданно решили, что с сырцом в их страну может попасть коронавирус, вследствие чего была парализована работа Даляня, где расположены около 200 рыбоперерабатывающих заводов. Китайская сторона разработала новые правила поставок сырца на территорию их страны из-за рубежа, и потребуется некоторое время, чтобы мы могли перестроить свою работу. Это не очень быстро и не очень дешево. Пока небольшую лазейку используем: в провинцию Циндао пока разрешено ввозить сырец, но не на транспорте, а в контейнерах", - рассказал Буланов.

Он добавил, что на Дальнем Востоке есть возможности для увеличения переработки рыбы, но на это потребуется не один год. Дело в том, что в Китае высокие стандарты качества рыбопереработки, поэтому туда отправляют рыбу со всего мира. Отечественным рыбопромышленникам еще предстоит этому научиться, и залогом успеха, по мнению Буланова, станет не столько оборудование и технологии, сколько качественное управление этими процессами и большие инвестиции.

Отечественный производитель

Китайские ограничения стали неожиданностью, но все же не застали отрасль врасплох. Еще пять лет назад был запущен механизм "квоты в обмен на инвестиции", который уже позволил существенно нарастить количество рыбоперерабатывающих заводов. Механизм предусматривает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на строительство рыболовного флота или перерабатывающих заводов.

В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщили, что инвестиционные проекты, нацеленные на создание предприятий, перерабатывающих рыбу и морепродукты, производящих свежую и замороженную рыбу, консервы, икру, морские деликатесы и другую продукцию, реализуют 39 резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).

"Резиденты СПВ реализуют шесть проектов в данном направлении. Два из них, расположенные в Приморском крае, введены в работу, их мощность составляет около 20 тыс. тонн в год. Резиденты ТОР выполняют 33 проекта в области рыбопереработки общей мощностью около 5 тыс. тонн в сутки. Десять из них введены в работу, предприятия располагаются на территориях опережающего развития "Камчатка", "Большой Камень" и "Надеждинская" (Приморский край), "Южная" (Сахалинская область), "Николаевск" (Хабаровский край)", - сказали в пресс-службе КРДВ.

Среди крупнейших запущенных заводов - проект компании "Тымлатский рыбокомбинат" по созданию рыбоперерабатывающих объектов на Камчатке. В рамках соглашения с КРДВ инвестор уже вложил в проект около 1,8 млрд рублей и создал 1 277 рабочих мест. На этой же ТОР "Камчатка" компания "Камчаттралфлот" запустила производство по глубокой переработке рыбы. Вложения в проект составили 2,25 млрд рублей, на предприятии создано 190 современных рабочих мест.

В Приморском крае крупное производство по переработке минтая запустил резидент ТОР "Надеждинская". Завод "Русский минтай" трудоустроил 173 жителей края. В ТОР "Большой Камень" АО "РК "Новый Мир" реализовало проект по созданию высокотехнологичного производственного предприятия по переработке минтая другой рыбы. Резидент обеспечил рабочими местами свыше 600 приморцев.

"На Дальнем Востоке работы для нашего завода в приморском поселке Новый Мир достаточно. Ежедневно только наш завод перерабатывает 65-80 тонн минтая, это около 18 тыс. тонн ежегодно. Причем продукция идет и на внутренний рынок, и в Европу, и в США", - отметил Александр Ефремов, управляющий группой компаний "Доброфлот", которая реализует проект рыболовецкого колхоза "Новый Мир" в ТОР "Большой Камень".

Потенциал развития

Пока действующих предприятий переработки на Дальнем Востоке недостаточно, чтобы самостоятельно освоить всю добываемую региональными компаниями рыбу. На создание полноценной рыбоперерабатывающей береговой инфраструктуры, которая включает в себя не только здания и технологические линии по производству продукции, но и причальную инфраструктуру, холодильные мощности, необходимо от 3 до 5 лет, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Китай за последние двадцать лет превратился в "мировую фабрику" по производству рыбопродукции. Сырье для переработки импортируется не только из России, но из ЕС и США. Китай создал уникальные условия - дешевая рабочая сила, дешевая электроэнергия, выгодная логистика продаж. Поэтому создание качественной береговой инфраструктуры на территории России - очень сложная задача, административными запретами ее не решить, нужна внятная экономическая мотивация. Все регионы Дальнего Востока при наличии соответствующей федеральной поддержки имеют серьезный потенциал для развития рыбопереработки", - сказал ТАСС Зверев.

И учитывая темпы развития отрасли в последние четыре года, участники рынка ожидают, что этот потенциал действительно раскроется. По данным ВАРПЭ, в 2016 году стоимость основных фондов дальневосточных предприятий в сфере переработки и консервирования рыбы и морепродуктов составляла 14 млрд рублей, а в 2020 году она возросла до 29 млрд рублей. При этом коэффициент обновления основных фондов вырос с 14% в 2016 году до 40% по итогам 2020 года, а степень износа основных фондов, наоборот, снизилась с 29% в 2016 году до 9%.

Четыре рыбоперерабатывающих проекта резидентов свободного порта Владивосток в Приморье планируется ввести в эксплуатацию в период со второго квартала 2021 года по третий квартал 2024 года. Объем инвестиций в проекты, по соглашениям с КРДВ, составляет более 930 млн рублей, а общая мощность - около 165 тонн в сутки.

Еще 23 проекта на площадках ТОР Дальнего Востока находятся на этапах бизнес-планирования, приобретения оборудования, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Их общая производственная мощность, согласно планам, составит более 3 тыс. тонн в сутки, объем инвестиций в проекты - почти 11 млрд рублей, а запуск запланирован на период с начала 2021 г. по второй квартал 2025 года.

Правда, механизм "квоты в обмен на инвестиции", по мнению рыбаков, уже нуждается в модернизации. ВАРПЭ направило соответствующее письмо помощнику президента России Максиму Орешкину. "Инвестиционные квоты должны работать на социально-экономическое развитие прибрежных регионов, а не на повышение капитализации отдельных рыбопромышленных компаний", - считают в ассоциации.