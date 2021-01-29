Вертолетная "дочка" Utair подала апелляцию на взыскание 9,1 млн руб. в пользу Росгидромета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 января. /ТАСС/. "Ютэйр - вертолетные услуги" - крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота подала апелляцию на взыскание с нее 9,1 млн руб. неустойки в пользу Главного центра информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФБГУ "Авиаметтелеком Росгидромета").

"Апелляционная жалоба АО "Ютэйр - вертолетные услуги". Направить дело в суд апелляционной инстанции", - говорится в картотеке арбитражных дел.

В материалах отмечается, что дело направлено в Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск). Дата заседания в настоящее время не назначена.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2020 года Арбитражный суд ХМАО по иску "Авиаметтелеком Росгидромета" взыскал 9,1 млн руб. неустойки с "Ютэйр - вертолетные услуги".

В решении суда уточняется, что 17 ноября 2015 года "Авиаметтелеком Росгидромета" и "Ютэйр - вертолетные услуги" подписали договор на предоставление специализированной авиаметеорологической информации полетов воздушных судов авиакомпании. Однако в связи с ненадлежащей оплатой по договору Арбитражный суд ХМАО 5 июня 2019 года постановил взыскать с "Ютэйр - вертолетные услуги" 50,7 млн руб. задолженности за период с 1 января 2017 года по 28 февраля 2018 года. По решению суда авиакомпания данный долг погасила, но "Авиаметтелеком Росгидромета" из-за возникшей просрочки по оплате услуг по договору решила также взыскать проценты. "Истец в рамках настоящего иска просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в общем размере 9,1 млн руб., определив период просрочки с 17 февраля 2017 года по 21 февраля 2020 года", - уточняется в решении суда.

Как сообщалось, иск ФБГУ "Авиаметтелеком Росгидромета" к "Ютэйр - вертолетные услуги" поступил в Арбитражный суд ХМАО в марте 2020 года. После этого заседания несколько раз переносились, в том числе из-за ходатайства сторон об ознакомлении с материалами дела.

"Ютэйр - Вертолетные услуги" - крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Она является основным вертолетным оператором группы Utair, в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолеты компании обслуживают клиентов на четырех континентах.

Долги Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд руб. против убытка в 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Компания испытывает финансовые трудности уже несколько лет: в 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита - на 18,9 млрд руб. с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, "Ютэйр" привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд руб. с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд руб. по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн руб., но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд руб. долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля того же года "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.