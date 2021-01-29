Росприроднадзор: "Норникель" не предлагал компромисс по иску о разливе ГСМ под Норильском

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Компания "Норникель" не предлагала компромиссного решения по иску о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщила в пятницу ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время рабочей поездки в Челябинск.

"Нет, не выходил ["Норникель" с предложением компромисса]", - сказала она.

Радионова отметила, что тоже не видит по иску компромисса. "Ответственность за содеянное придется нести. Я не вижу [для компромисса] повода. <…> И мне кажется, компания в момент нахождения на площадке заявляла совсем другие требования, чем она себя сейчас ведет. Если в прошлом году все считали, что это беспрецедентное событие, то по мере отдаления этого события почему-то все считают, что можно всем о нем забыть, понять и простить. Мне кажется, что государство должно другую политику преследовать", - добавила она.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей к НТЭК, на принадлежащей которой норильской ТЭЦ-3 произошел масштабный разлив нефтепродуктов. 24 ноября началось рассмотрение дела по существу. В качестве третьих лиц по делу выступают ГМК "Норникель" и Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.