Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития "Хабаровск"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе кабмина.

"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" будут расширены, что позволит запустить новые инвестиционные проекты", - говорится в сообщении.

В территорию включат участки Вяземского района, где построят молочный завод и животноводческий комплекс, что позволит создать более 300 рабочих мест и привлечь в регион более 4,7 млрд рублей частных инвестиций.

На российском Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке создано 20 территорий опережающего развития.

ТОР "Хабаровск" была создана в 2015 году, инвестиционную деятельность там ведут 40 резидентов. Объем заявленных инвестиций превышает 22 млрд рублей, резиденты планируют создать свыше 2,3 тыс. новых рабочих мест. Фактически в реализацию проектов резиденты инвестировали 11,6 млрд рублей и создали более 1,2 тыс. рабочих мест. Введено 22 проекта.