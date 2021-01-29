Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,23 рубля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 0,36%, до отметки 76,23 рубля, курс евро - на 0,06%, до 92,2 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск курс доллара находился на уровне 76,29 рубля (+0,44%), а евро ускорил рост до 0,22% и торговался по 92,35 рубля.

Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов. Так, по данным Мосбиржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,21% и достиг 3335,13 пункта, а индекс РТС - на 0,11%, до 1383,16 пункта.

К 10:18 мск биржевые индексы усилили снижение. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3324,84 пункта (-0,51%), а индекс РТС снижался до 1374,4 пункта (-0,74%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,04% - до $55,12 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,3% и торгуется на уровне $52,18 за баррель.