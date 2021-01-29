Глава ТПП выступил против изменения условий работы самозанятых на фоне жалоб ИП

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин выступил против изменения и тем более ухудшения условий работы самозанятых граждан на фоне жалоб индивидуальных предпринимателей (ИП) о неравной конкуренции. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Самое главное - если нам сейчас самозанятые поверили <…> и 1,5 млн уже работают, то, конечно, нельзя ухудшать условия, менять эти условия. Если и в этот раз что-нибудь провалится, потом вытащить [их] из тени будет крайне сложно", - сказал он.

По словам Катырина, в палату начали поступать жалобы от ИП, которые считают, что находятся в условиях неравной конкуренции с самозанятыми. Например, в отличие от самозанятых они находятся на менее выгодных режимах налогообложения, должны отчитываться в разные ведомства, приобретать лицензии, получать разрешения, также они могут проверяться контрольно-надзорными органами. При этом, по их мнению, они оказывают равнозначные услуги - пекут пироги, занимаются ремонтом квартир и так далее.

Глава ТПП считает, что "было бы неплохо посмотреть на то, каким образом выравнять условия". "Понятно, если сейчас на самозанятых распространить условия, которые для ИП и малого бизнеса есть, то мы эту тему вообще тогда потеряем. <…> Тут надо, наоборот, идти по пути того, чтобы упростить все так же для индивидуального предпринимателя, чтобы он на равных условиях мог конкурировать на рынке", - уточнил Катырин.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23-х российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.