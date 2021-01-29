Evraz в 2020 году снизил выпуск стали на 1,3%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Evraz по итогам 2020 года сократил выпуск стали по сравнению с показателем годом ранее на 1,3% - до 13,63 млн тонн, следует из сообщения компании.

В частности, производство стали компанией в России выросло на 0,8%, до 12,05 млн тонн, в Северной Америке - упало на 15,1%, до 1,58 млн тонн.

При этом в четвертом квартале выпуск стали вырос на 7,4% к предыдущему кварталу и составил 3,467 млн тонн.

Продажи

Совокупные продажи стальной продукции в 2020 году сократились на 3,1%, до 13,06 млн тонн, в четвертом квартале - выросли на 12%, до 3,41 млн тонн. Производство рядового коксующегося угля в 2020 году упало на 21% в годовом выражении - до 20,65 млн тонн, в четвертом квартале - выросли на 26,1% по сравнению с третьим кварталом, до 6,02 млн тонн.

Продажи угольной продукции в 2020 году увеличились на 11,6% - до 12,34 млн тонн, внешним покупателям в четвертом квартале продано 2,8 млн тонн (19,2% в квартальном сопоставлении).

О компании

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2019 году компания произвела 13,8 млн тонн стали.

Основными бенефициарами компании являются Роман Абрамович (28,68%), Александр Абрамов (19,35%) и Александр Фролов (9,66%).