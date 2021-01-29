Ливия заинтересована в российских самолетах SSJ 100 и МС-21

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ливия заинтересована в российской авиатехнике, включая пассажирские самолеты SSJ 100 и МС-21 и вертолетов, сообщил Минпромторг РФ по итогам встречи главы министерства Дениса Мантурова с заместителем председателя правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом.

"Ливийская сторона подтвердила интерес к российской авиационной технике, включая пассажирские самолеты SSJ 100 и МС-21, а также гражданским многофункциональным вертолетам", - говорится в сообщении.

Стороны договорились также проработать совместные проекты в таких актуальных и социально значимых областях, как медицина и фармацевтика.

"Видим значительный потенциал для диверсификации номенклатуры торговли и увеличения ее объемов за счет реализации совместных проектов в области промышленной кооперации по широкому спектру направлений", - цитирует министерство Мантурова.

Как отмечает Минпромторг, в ходе встречи были рассмотрены перспективы участия российских компаний в восстановлении объектов промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры Ливии.

По итогам 11 месяцев 2020 года российско-ливийский товарооборот снизился на 20%, составив около $112 млн, при этом основная часть поставок (около 80%) приходится на российский экспорт сельскохозяйственных товаров и продовольствия.