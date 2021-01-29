Минэкономразвития перераспределило обязанности между замминистрами после ухода Бабича

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/.Министерство экономического развития РФ перераспределило обязанности между заместителями министра Владимиром Ильичевым и Сергеем Назаровым после ухода первого замминистра Михаила Бабича, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.

21 января 2020 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Отмечается, что заместитель министра экономического развития Ильичев будет отвечать за выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе, в рамках участия России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества. "К его полномочиям теперь относится выработка государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере привлечения к трудовой деятельности и закрепления на постоянное место жительства в РФ отдельных категорий иностранных граждан в целях восполнения потребности российской экономики в квалифицированных кадрах, а также оценки влияния миграционных процессов на социально-экономическое развитие РФ", - указывают в Минэкономразвития.

Кроме того, Ильичев будет отвечать за мониторинг и выработку с государствами-участниками СНГ необходимых мер с целью обеспечения российских интересов в рамках контроля, разработки, реализации, соблюдения и регулирования специальных экономических мер в связи с недружественными действиями третьих стран в отношении РФ, а также анализа их воздействия.

Также Ильичев будет курировать работу департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ, департамента евразийской интеграции, департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности. "В его ведении остаются департамент торговых переговоров, департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, департамент развития двустороннего сотрудничества, а также департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов", - сообщают в Минэкономразвития.

Замминистра экономического развития Назаров, помимо прежних полномочий, будет отвечать за выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Он также будет координировать деятельность по реализации государственных программ и федеральных целевых программ на территории СКФО.

"Сергей Назаров будет курировать работу департамента специальных программ и проектов, департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО, департамента стратегического и инвестиционного развития СКФО, департамента территориального планирования СКФО. В его ведении остаются департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов и департамент государственных целевых программ и капитальных вложений", - отмечают в Минэкономразвития.

Оптимизация госаппарата

Отмечается также, что в структуру полномочий могут быть внесены дополнительные корректировки в свете административной реформы и оптимизации аппарата государственных служащих, проводимой под руководством заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В конце декабря в рамках объявленной оптимизации госаппарата премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении числа заместителей министра экономического развития - с 14 до 11.